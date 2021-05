Biographie de Nög

41 ans - Fontenay-aux-Roses (92)



TITRE CHANTÉ : "Somewhere Only We Know" - Keane

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE Hiba : " Mon amie la rose " (F. Hardy)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Starlight" (Muse)



Nög a toujours baigné dans la musique. Multi-instrumentiste, il monte plusieurs groupes dès le lycée et chante ses propres compositions.

Diplômé d'un master d'économie, il reste déterminé à suivre une carrière musicale.

Il chante au sein de diverses formations funk et pop-rock et écume les scènes des festivals.

Quelques années plus tard, Nög et son groupe sortent leur album et signent chez un label reconnu. Malheureusement, suite à un différend au sein du label, la carrière du groupe s'arrête.

Passionné de pédagogie, il s'adonne alors à l'enseignement musical en montant sa propre société. Habitué à former de futurs chanteurs, The Voice est, aujourd'hui, pour Nög, l'occasion de se confronter à nouveau à la scène et au public.