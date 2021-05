Biographie de Nola Kellergan

Jeune adolescente de quinze ans, pleine de vie et d’une beauté fascinante, Nola Kellergan est sans aucun doute le personnage central de La vérité sur l’affaire Quebert. La jeune femme qui vit avec son père pasteur dans la ville fictive d’Aurora dans le New Hampshire, disparaît un jour mystérieusement en 1975. Trente-trois ans plus tard, on retrouve son squelette dans le jardin du grand écrivain Harry Quebert. Celui-ci est d’emblée soupçonné du crime d’autant que le manuscrit original de son grand best-seller Les Origines du mal est retrouvé avec les ossements de la jeune femme.







Au fil des épisodes, Nola Kellergan se dévoile peu à peu, au-delà des rumeurs et des on-dit dont elle faisait l’objet dans la petite ville d’Aurora. Les habitants d’Aurora et Harry Quebert savent-ils vraiment qui était Nola Kellergan ? Quelle relation entretenait-elle avec Harry Quebert ? Quels autres secrets, Nola cachait-elle ?







Dans la série diffusée sur TF1, c’est Kristine Froseth qui donne vie à la mystérieuse et fascinante jeune femme. A seulement 22 ans, cette américaine d’origine norvégienne a été mannequin pendant huit ans avant de se lancer en tant que comédienne. Révélée par le clip False Alarm de The Weeknd en 2016, la jeune femme est depuis apparue dans la série Junior de Zoe Cassavets. Elle a également fait sensation cette année dans la comédie Sierra Burgess Is a Loser, aux côtés de deux autres révélations du petit écran à l’instar de Noah Centineo et Shannon Purser.