Biographie de Nolwenn Leroy

Auteure, compositrice, interprète, Nolwenn Leroy est une artiste majeure de la chanson française. Après une première expérience en tant que 5ème coach dans le jury de The Voice, elle intègre, cette saison, le jury de The Voice Kids en compagnie de Patrick Fiori, Slimane et Kendji Girac.