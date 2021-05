Biographie de Norah

Norah chante depuis qu’elle est toute petite. C’est son papa, chanteur amateur, qui lui a transmis sa passion.



Comme son idole Whitney Houston, la jeune fille commence à chanter dans des églises puis participe à des spectacles de son école. Son plus grand rêve serait d’allier le chant et la danse.



Aujourd’hui, Norah est en classe 5ème dans une école à « horaires aménagés musique et danse », où elle pratique de nombreuses activités artistiques : chant, danse, théâtre.



Alors qu’il se présente au casting de The Voice, son papa, convaincu du talent de sa fille, la pousse à se présenter elle aussi au casting de The Voice Kids.



Pour elle, cette aventure est une très belle occasion de partager sa musique.





Équipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Stay" (Rihanna)

Titre interprété lors des battles face à Marco et Victoire : "Take me to church" (Hozier)



Marco remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Norah.