Biographie de Océane





OCEANE - 12 ANS - MORGES ( SUISSE)





TEAM JENIFER





C’est en regardant les concours de chant à la télévision qu’Océane se prend de passion pour la musique. Il y a 2 ans, elle passe un casting pour un concours de chant en Suisse et franchit avec succès les différentes étapes. Elle se retrouve alors en finale, en direct à la télévision. Depuis, Océane n’a qu’une envie, sentir de nouveau l’adrénaline de la scène. Participer à The Voice Kids lui permet de réaliser un double rêve: remonter sur scène avec des musiciens mais aussi rencontrer les coachs. Elle appréhende le concours sans trop de pression car même si elle espère aller le plus loin possible, elle a une seconde passion, l'équitation et souhaite devenir, plus tard, vétérinaire.





AUDITION A L'AVEUGLE :

MECANO - "Hijo de la Luna"





BATTLES :

FRANCIS CABREL - "L'encre de tes yeux"