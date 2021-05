Biographie de Olga

Elle effectue des apparitions dans la série les vacances de l’amour mais son premier rôle récurrent est celui d’Olga dans les mystères de l’amour.



Olga, toujours aussi joviale, est de retour à Paris, et peut ainsi suivre de plus près les aventures de ses amies. Elle entretient une relation avec le jeune Walid qu'elle épuise à cause de ses avances. Elle gère maintenant le restaurant et est toujours là pour dispenser des conseils coquins à ses amis. Olga garde ce rôle d’entremetteuse auprès de tous les couples.