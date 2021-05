Biographie de Olivier Dion

Cet artiste aux multiples talents a embrassé les carrières de mannequin et d’animateur de télévision mais c’est la chanson qui lui apporte le succès.



En 2008, il débute en assurant la basse et les chœurs de Late young, un groupe de rock indépendant. De cette collaboration naîtront 4 titres.



En 2012, sa participation à la Star Académie et à la tournée qui suivra le feront connaître du grand public. L’engouement pour le jeune homme est tel que son titre Pour exister, présent sur l’album de l’émission est récompensé d’un double disque de platine.

En 2013, il est engagé par Denise Filatrault pour incarner sur scène le personnage de Link Larkin dans la comédie musicale Hairspray.

En 2014, le premier extrait de son album est diffusé en radio et il signe dans la foulée un contrat avec Columbia France afin de donner à sa carrière une dimension européenne.

En 2015, il assure la première partie du spectacle parisien de sa co-participante Veronic Dicaire à l’Olympia.





Olivier Dion participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Candice Pascal.





