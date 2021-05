Biographie de Olympe Assohoto

43 ans - Saint-Gilles (30)



TITRE CHANTÉ : "Ball & Chain", Janis Joplin.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE KETLYN ET DAVID : "Toute la musique que j'aime" (Johnny Hallyday)



Originaire d'Avignon, Olympe chante depuis l'enfance. Attirée par le chant lyrique, elle tente, sans succès, d'intégrer le conservatoire d'Avignon. Elle décide alors, à 19 ans seulement, de quitter sa région et de partir pour Paris, où elle travaillera en tant que choriste et enregistrera un single.

Après dix années passées dans la capitale, Olympe rejoint la scène musicale de Montpellier en intégrant une chorale gospel, puis une formation rock & soul, et participe à divers projets musicaux. Ne pouvant vivre pleinement de la chanson, Olympe décide de devenir veilleuse de nuit dans une maison de retraite, afin de pouvoir consacrer son temps à ses sept enfants.

Elle ne perd pas de vue pour autant ses rêves de percer dans la musique, et continue à se produire sur scène avec son trio de blues.

Après trois ans d'hésitation, Olympe veut aujourd'hui profiter pleinement de l'expérience The Voice, afin de se faire connaître du grand public.