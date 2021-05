Biographie de Oma Jali

D’origine Camerounaise, Oma Jali baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Elle découvre le gospel en voyant sa soeur chanter dans une chorale et alors qu’elle n’a que 5 ans, elle chante pour la 1ère fois lors d’une réception et prend conscience de sa voix. Elle suit alors pendant plusieurs années des cours de chant et participe à plusieurs projets musicaux. Elle monte également un groupe aux influences jazz-électro-pop et se produit sur plusieurs scènes. Maman de 2 enfants, Oma décide de mettre entre parenthèse sa passion pour se consacrer à sa famille. Aujourd’hui, la jeune femme est conseillère de vente en téléphonie mais ne rêve que d’une chose: revenir à la musique. The Voice est, pour elle, une véritable chance de devenir une chanteuse reconnue et une maman totalement épanouie.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Money For Nothing » - Dire Straits

Eliminée face à Jessie Lee sur le titre Walk This Way d'Aerosmith & Run DMC