Biographie de Ophée

Ophée - 33 ans de Paris (75)



Titre interprété "One Night Only" - Jennifer Hudson



Avec des parents infirmiers, Ophée n’était pas prédestinée à un avenir artistique. Et pourtant, dès son plus jeune âge, elle s’amuse à faire des spectacles à la maison.

À l’âge de 13 ans, elle se découvre un talent pour la danse et après avoir décroché son bac, la jeune femme intègre la troupe de Kamel Ouali sur la comédie musicale « Les 10

commandements » puis sur l’émission « Star Academy ».



En parallèle, cette danseuse professionnelle écrit et compose ses propres chansons. Seulement elle n’a pas assez confiance en elle pour se produire en tant que chanteuse à part entière.



À aujourd’hui 33 ans, Ophée se sent enfin prête. En participant à The Voice, elle veut laisser la danseuse de côté pour faire apparaître la chanteuse et se confronter à l’avis de

professionnels.







Pour les battles, Ophée et Ann-Shirley chantent « Juste après » de Frederick, Goldman, Jones. Ann-Shirley se qualifie pour l'épreuve ultime.