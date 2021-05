Biographie de Pamela Anderson

«Ma fantaisie pour me démarquer»





Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

Parce que j’adore la France, mais surtout parce que j’ai envie d’apprendre à danser et j’admire les personnes qui en sont capables. Grâce à la danse, je vais pouvoir m’exprimer, notamment sur les sujets qui me tiennent à cœur comme la cause animale. Je ressens le besoin de bouger mon corps. Mon compagnon s’entraîne beaucoup, alors ce sera l’occasion pour moi de faire pareil ! Je vais également pouvoir rencontrer des Français. Je ne participe pas à l’émission pour gagner, je veux juste faire de mon mieux et, si je gagne, ce sera une belle surprise. J’appréhende un peu l’aventure mais je suis très excitée à l’idée de danser devant des millions de téléspectateurs !



Quels sont vos atouts pour gagner ?

J’espère que la chance sera avec moi. J’ai le bonheur d’avoir, autour de moi, des gens qui me soutiennent et je ne veux pas les décevoir. D’ailleurs, mes parents viendront m’encourager le temps d’un prime. Mais pour que cela puisse se réaliser, il ne faut pas que je sois éliminée dès le début ! Je compte sur mon imagination et ma fantaisie pour me démarquer. Chaque chorégraphie sera un film dont je serai l’héroïne.



Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

Il devra tout m’apprendre. Et cela inclut l’apprentissage du français, car je ne parle pas très bien cette langue et j’espère me perfectionner d’ici Noël ! Même si j’ai déjà dansé par le passé, je ne suis pas une experte ! J’aimerais que mon partenaire m’apporte toute son expérience. Je suis une danseuse dans ma tête… mais pas avec mes pieds ! Je travaille énormément alors j’apprendrai.