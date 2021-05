Biographie de Pascal, 2è finaliste

51 ans, Alpes-Maritimes (06), Promoteur immobilier



Koh Lanta l’a transformé ! Mais il n’a rien perdu de sa gouaille légendaire !Il sait que tout le monde le voit comme un stratège et que sa tête sera mise à prix.

Cela tombe bien, la colère et le danger sont ses moteurs. Il aime se faire peur et bousculer les autres. Avec Pascal, on aura des surprises c’est sûr !

Toujours aussi stratège, il tient à prouver qu’il tient aussi son rang au plan sportif.

Attention, le nouveau Pascal arrive, encore plus redoutable !

Pascal termine 3è à la course d'orientation après Jérémy et Clémence.

Pascal remporte l'épreuve des poteaux après 3h d'endurance. Il choisit Clémence en tant que finaliste.

Le jury final a désigné Pascal 2è gagnant de cette édition



C'est Clémence qui remporte tous les suffrages des membres du jury finale



on parcours précédent :

Koh Lanta Thaïlande 2015 - Finaliste