Biographie de Pascal Obispo

Coach investi, très proche de ses talents, à la fois passionné, compétiteur et joueur, il avait marqué de son empreinte la saison 7 de « THE VOICE ». Avec 25 ans de carrière et près de 5 millions d'albums vendus en tant qu'interprète - 14 millions en tant que compositeur –, il est une personnalité incontournable de la chanson française qui transforme en or tout ce qu'il touche. Musicien, compositeur et chanteur au talent exceptionnel, ce faiseur de tubes a écrit et réalisé des succès pour lui comme pour les plus grands : Johnny Hallyday, Florent Pagny, Michel Delpech, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natasha St-Pier ou encore Patricia Kaas, Amel Bent et Calogero. Artiste passionné, il a également créé des comédies musicales à succès et s’est impliqué dans plusieurs œuvres humanitaires telles que le Sidaction avec la réalisation de plusieurs albums. Après un an de tournée, il nous fait le plaisir de revenir en grande forme avec la ferme intention de gagner.

Pascal Obispo est né en 1965 à Bergerac. D’abord tenté par une carrière de basketteur, c’est en 1978 qu’il se découvre une passion pour la musique. Il écrit ses premiers textes au début des années 80. Le début du succès est signé avec « Plus que tout au monde ». Un album sorti en 1992 produit par Nick Patrick. S’en suivent alors de nombreuses tournées où Pascal Obispo sillonne la France de septembre à décembre 1993. En 1994, encore un succès pour le chanteur qui sort un nouvel album « Un jour comme aujourd’hui ». Il entame alors une vague de tournées l’année suivante dans une soixantaine de lycées notamment dans les classes de musique avant de parcourir le pays et l’étranger. Après avoir écrit le titre « Zen » pour son amie Zazie, cette même année, il assure la première partie de la tournée française de Céline Dion. Il collabore avec de nombreux autres artistes tels que Florent Pagny, Johnny Hallyday, Patricia Kaas ou encore Natasha St-Pier et participe plusieurs fois aux Restos du Cœur et à Sol en Si. En 2000, il se lance dans la comédie musicale avec « Les Dix Commandements », mis en scène par Elie Chouraqui, qui sera un immense succès.