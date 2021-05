Biographie de patrick dupond

«J’ai hâte de donner du bonheur»



Pourquoi avez-vous accepté de devenir juge de «Danse avec les stars» ?

Il s’agit d’une très belle émission que je suis avec attention depuis la première saison, et tous les acteurs qui l’orchestrent sont admirables. Sa philosophie fondamentale est de prôner le dépassement de soi pour donner du bonheur avant tout. Ce programme a pour vocation d’offrir une immersion dans un art terriblement difficile à pratiquer. Danser n’est pas nécessairement aisé pour tout le monde. Les stars vivent avec une pression constante pour se livrer durant un laps de temps très court et cela constitue pour chacune un vrai miracle, quel que soit son classement. Pour les danseurs professionnels et les équipes de production qui les accompagnent et les guident, dont nous les juges, cela demande une attention et un soutien moral de chaque instant. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette émission a valeur d’exemple pour ceux qui veulent peut-être goûter à ce métier magique, mais qui n’osent pas l’aborder. Ce programme rend d’une certaine manière la danse accessible et c’est fantastique.



Comment un danseur parvient-il à vous toucher ?

Je suis sensible à l’implication que va mettre l’interprète dans chacune de ses respirations, chacun de ses regards et de ses mouvements. Même s’il se trompe, si ce n’est pas esthétiquement correct, dès lors que la volonté première est pure et sincère et que le geste est beau, je suis touché. «La danse est le langage caché de l’âme», comme le disait si justement Martha Graham. Après, la magie de la technique opère.





Avez-vous hâte de prendre place parmi le jury ?

Oui ! Je suis déjà venu sur le prime d’une finale pour soutenir Pietragalla et j’ai échangé avec Chris Marques et Jean-Marc Généreux. J’ai suivi le parcours de Shy’m jusqu’à sa victoire. Je suis donc impatient de prendre place dans mon fauteuil de juge à leurs côtés. J’ai hâte de donner du bonheur ! Souhaitez-moi des larmes et des souvenirs inoubliables !