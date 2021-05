Biographie de Patrick Fiori

Depuis plus de 20 ans, Patrick Fiori s'est imposé comme un interprète incontournable de la chanson française, une des plus belles voix, reconnu par ses pairs et par le public pour sa puissance et sa technique vocale.

Sa passion pour le chant, il l'a découverte très jeune puisqu'il s'inscrit dès l'âge de 8 ans à ses premiers concours de chant. Mais c'est en 1997, lorsqu'il participe à une audition pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris, que sa carrière prend son envol. Il est choisi par Luc Plamandon et Richard Cocciante pour y interpréter le rôle du capitaine Phoebus. La comédie musicale bat tous les records et révèle Patrick Fiori au grand public. Dans la foulée, il sort l'album Prend moi (double disque d'or) et intègre la troupe des Enfoirés. C'est le début d'une carrière magnifique.

Depuis, plusieurs disques d'or et de platine ont couronné des millions d'exemplaires vendus ; Patrick Fiori a enchainé de grandes tournées sur les scènes françaises les plus prestigieuses mais également à l'international notamment en Russie et en Arménie ; il a fait de nombreux duos notamment avec Johnny Hallyday ; il a composé pour de nombreux artistes comme Tina Arena, Julie Zenatti (Si je m'en sors), Patricia Kaas, Liane Foly, Grégory Lemarchal (Le lien) et collaboré avec les plus grands comme Jean-Jacques Goldman qui lui signera en 2002, 4 titres, dont Je sais où aller sur l'album éponyme. Une collaboration qui se réitère en 2005, pour le duo n°1 des charts 4 mots sur un piano figurant sur l'album Si on chantait plus fort (double disque d'or).

Artiste engagé, Patrick Fiori soutient depuis de nombreuses années plusieurs associations comme Les Restos du Coeur, l'Association Grégory Lemarchal, La Marie-Do ou encore le Sidaction. Un parcours incroyable avec des débuts dans la chanson très jeune, une voix exceptionnelle, une personnalité attachante qui font de Patrick Fiori un coach parfait pour THE VOICE KIDS.



Tenant du titre de la 2è saison de The Voice Kids en tant que coach, Patrick Fiori revient pour cette 3ème édition aux côtés de Jenifer, coach gagnante de la première saison, et du dernier arrivé dans la Voice Family, M Pokora, l’ancien vainqueur du télé-crochet Popstars a très vite fait l’unanimité. La dynamique sur le plateau ne sera que plus entraînante et amusante ! L’ambiance sera au rendez-vous !