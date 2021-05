Biographie de Pauline

Pauline avait 1 an lorsque Falco est tombé dans le coma. A son réveil, elle en a 23. Elle a grandi avec un père qui n'en est pas un, allongé dans un lit d'hôpital. Incapable de créer une relation avec ce père inerte, elle l'a fait vivre via les récits de sa mère, ceux de Jean-Paul Ménard qui est son parrain, et ses propres envies et besoins d'enfant. Au réveil de Falco, elle accueille ce père dont elle a tant rêvé à bras ouverts. Elève avocate, jeune femme indépendante, libre et au franc parler hérité de son père, Pauline est la seule avec laquelle Falco se sent immédiatement bien. Heureux.

Sa proximité avec ce père prodigue ne lui permet pas, malgré tout, de percer la carapace que Falco endosse depuis sa sortie du coma. Il lui cache sa part d'ombre. Elle ne le voit pas s'enfoncer dans l'enquête qui aboutira à la mort de son parrain, Jean-Paul.



Finalement, lorsque Falco décide, pour tenter de sauver Romain Chevalier, de mettre en jeu son boulot et sa vie, elle est autant dans la surprise que dans l'incompréhension. Falco tombe du piédestal où elle l'avait érigé. Elle n'en aimera que plus ce père devenu enfin humain... s'ils arrivent, enfin, à trouver du temps l'un pour l'autre.