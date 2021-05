Biographie de Pauline

PAULINE - 13 ANS - AUBORD (30)





TEAM JENIFER

Pauline se découvre une passion pour la musique grâce à son frère, guitariste amateur. Même si elle n’a que 4 ans, ses parents cèdent à sa demande et lui offrent une guitare. D’abord autodidacte, la jeune fille prend aujourd’hui des cours. Depuis 1 an, elle commence à chanter, seule, dans sa chambre, sans jamais se séparer de son fidèle instrument. De nature timide, Pauline n’a jamais participé à un concours de chant. Très bonne élève, si Pauline ne travaille pas dans la musique, elle souhaite devenir urgentiste en pédiatrie. Pour son Audition à l’aveugle, la jeune fille propose sa propre version d’« Encore un soir » de Céline Dion, seule à la guitare. "The Voice Kids, c’est un test pour voir si je peux devenir guitariste ou chanteuse mais c’est aussi pour rendre heureux mes parents et mon frère et leurs montrer que je peux réussir ».





AUDITION A L'AVEUGLE



CELINE DION - "Encore un soir"





BATTLES

LOUANE - "Nos secrets"