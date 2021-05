Biographie de Pearl

Pearl, 22 ans de Bordeaux (33)







Pearl chante depuis qu’elle est toute petite et a toujours voulu en faire son métier. Pendant 16 ans, elle suit des cours, fait partie d’une chorale, s’essaye à l’Opéra.



C’est au moment de préparer l’entrée au conservatoire de Paris qu’elle décide de tout arrêter. Le rythme est trop intense et la jeune femme ne tient pas le choc psychologiquement. Face à ce traumatisme, elle préfère se diriger vers une autre voie professionnelle.

Aujourd’hui, Pearl veut revenir sur le devant de la scène et retenter sa chance pour se prouver à elle-même qu’elle peut le faire.





A son audition à l'aveugle, Pearl interprète « Gangsta’s Paradise » - Coolio

Pour son épreuve des KO Pearl – Your Song (Elton John / Billie Paul) - Non sélectionnée