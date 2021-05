Biographie de Pep's saison 2

Ils vont vous faire aimer l'Ecole ! Faites connaissance avec les personnages de PEP'S : Parents, élèves, profs. Retrouvez-les tous les soirs à 20h45 sur TF1





Les parents:

Jérôme Mariani (Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre): Ce gynécologue-obstétricien séduisant a un tempérament rêveur et lunaire. Totalement incapable de gérer le quotidien et peu fiable, il s'est séparé de sa femme mais garde l'espoir qu'elle revienne un jour. Il adore ses enfants.

Valérie Desmoulin (Charlotte Des Georges): Heureuse dans son couple, Valérie Desmoulin conjugue pourtant difficilement son travail avec sa vie de femme et celle de mère. Elle est toujours plus ou moins perdue et débordée, même si elle veut bien faire. Gentille et compréhensive, elle peut toutefois «craquer» si elle est poussée à bout.

Edouard Ricodo (Jean-Michel Lahmi): Homme intègre, Edouard Ricodo inculque à son fils que scolarité et comportement exemplaires sont essentiels pour réussir. Parent délégué tatillon, buté et parfois obséquieux, il est le cauchemar des profs et des autres parents qui le fuient.

Aline Jacquemain (Noémie De Lattre): Surinvestie dans l'éducation de ses enfants, Aline Jacquemain a arrêté de travailler pour pouvoir se consacrer entièrement à eux. Ils doivent être les premiers en tout, quel qu'en soit le prix. Elle tente de leur inculquer l'esprit de compétition et méprise les parents qui ne partagent pas ses opinions.

Franck Vidal (Yannig Samot): Fier de sa réussite professionnelle malgré un passage peu honorable sur les bancs de l'école, Franck Vidal est un bon vivant, flambeur, dragueur et sanguin. Il porte assez peu de considération aux enseignants qu'il perçoit comme des fonctionnaires toujours en grève.

Isabelle Bresson (Caroline Anglade) Divorcée depuis peu, Isabelle Bresson a une seule idée en tête : trouver rapidement un mari ayant beaucoup d'argent. En cela, la grille de l'école lui paraît être un très bon «terrain de chasse». Un brin écervelée et aguicheuse, elle ne pense qu'à son propre bien-être.





Les élèves

Paul Ricodo (Deivy Fernandes): Avec son comportement et son physique de «premier de la classe», Paul Ricodo est le souffre-douleur de ses camarades. De son côté, il regrette surtout l'indifférence des filles à son égard.

Delphine Bresson (Ingrid Juveneton): A la pointe de la mode et bien plus préoccupée par son physique que par ses notes, Delphine Bresson compte sur ses talents de séductrice pour assurer son avenir.

Camille Jacquemain (Terry Banjout): Sérieuse et appliquée, Camille est une enfant précoce constamment poussée par sa mère, Aline.

Benjamin Vidal (Rayane Bensetti): Beau et sportif, Benjamin Vidal est la coqueluche de sa classe. Nonchalant et sympathique, il fait rire ses camarades et se soucie peu de ses résultats scolaires.

Laura Desmoulin (Jaïa Caltagirone): Laura est une adorable fillette malicieuse au visage d'ange.

Théo Mariani (Grégoire Montana-Haroche): Théo Mariani offre l'image de l'adolescent dans toute sa splendeur : constamment fatigué, il prend tout à la légère et n'écoute que d'une oreille distraite.





Les profs / L'infirmière / Le proviseur

Anne-Marie Truche (Marie-Hélène Lentini): Anne-Marie Truche est professeur de français. Appliquée et passionnée par son métier, elle appartient à la «vieille école» et se désespère du niveau des élèves qu'elle trouve de moins en moins bon au fil des années. D'humeur changeante, elle alterne période d'euphorie et de dépression.

Olivier Fernandez (Søren Prévost): Gentil avec ses collègues et prêt à aider les élèves, le prof de sport est un homme naïf et doté d'une intelligence limitée, qui a tendance à croire tout ce que les autres lui disent. Pour lui, le sport est une matière à part entière et il ne supporte pas que son cours soit considéré avec moins d'attention que les autres.

Sylvain Glevarec (Jean-Baptiste Martin): Prof d'histoire-géo sympathique, décontracté et insouciant, voire un peu négligent, Sylvain Glevarec est plutôt apprécié par ses élèves. Car ils le sentent bien, ce prof râleur, farceur et irrévérencieux leur ressemble un peu : comme eux, il attend chaque jour avec impatience une seule chose, la fin des cours !

Nadine Pitou (Emilie Caen): Nadine Pitou, l'institutrice, vit en parfaite harmonie avec le monde des enfants. Si elle est pleine d'entrain et de bonne volonté, elle se montre totalement inorganisée et très peu psychologue, ce qui lui fait commettre de nombreux impairs. Mère d'un nourrisson, elle passe parfois de courtes nuits.

Madame Paillard (Nadège Beausson-Diagne): Madame Paillard, la principale de l'établissement, est dotée d'une autorité naturelle. A la fois crainte et respectée, elle en impose à tout le monde, parents, élèves et profs. Mais sa façon très personnelle de résoudre les problèmes dissuade souvent les uns et les autres de faire appel à elle, tant la résolution est parfois pire que le problème lui-même... Très matriarcale dans la gestion de SON établissement, elle considère tous les élèves comme ses enfants et a tendance à leur donner systématiquement raison.

Régis Jaffart (Etienne Fague): Affichant constamment sa blouse blanche et son air sévère des couloirs du collège à la salle des profs, Régis Jaffart enseigne les maths, la physique et la chimie. Il est surtout le pire cauchemar des élèves ! Sadique avec eux, il terrorise aussi leurs parents.

Lauren Champi (Morgane Bontemps): Débutante dans le métier, cette jeune prof d'anglais prend souvent conseil auprès de ses collègues concernant l'attitude à adopter avec les élèves et leurs parents. Energique et un peu déjantée, elle se retrouve souvent débordée par ses propres élèves.

Audrey Joly (Catalina Denis): Sexy et glamour, l'infirmière scolaire est une jeune femme consciente de ses charmes et sûre d'elle-même. Persuadée d'être une grande professionnelle, elle prend son travail très au sérieux, n'hésitant pas à se montrer parfois intrusive dans la vie de ses collègues.