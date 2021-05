Biographie de perry gahalowood

Perry Gahalowood est sergent. Il fait partie de la brigade criminelle de la police chargée d’enquêter sur le meurtre de Nola Kellergan. Policier bourru, il ne cesse de rabrouer Marcus quand celui-ci se donne des airs d’enquêteur et tente de marcher sur ses plates-bandes. Pourtant, c’est ensemble qu’ils vont reprendre à zéro les recherches et tenter de découvrir ce qui a bien pu se passer à Aurora en 1975, au moment de la disparition de la jeune adolescente dont on retrouvera le corps trente-trois plus tard dans le jardin d’Harry Quebert.





C’est le comédien Damon Wayans Jr qui donne vie au sergent Perry Gahalowood. Si le visage de cet acteur de 36 ans ne vous dit rien, en revanche, son nom vous est sans doute familier. Et pour cause, il n’est autre que le fils de Damon Wayans, connu notamment pour sa série Ma famille d’abord mais également pour son rôle de Roger Murtaugh dans la série L’Arme Fatale diffusée sur TF1.





C’est d’ailleurs grâce à son père que Damon Wayans Jr a fait ses premiers pas en tant que comédien d’abord dans le film Blankman, puis dans la série Ma famille d’abord. On a ensuite pu l’apercevoir, en 2010, dans le film Very Bad Cops aux côtés de Will Ferrell et Mark Wahlberg. L’année suivante, il décroche un rôle récurrent dans la série Happy Endings. Puis entre 2011 et 2018, il incarne le rôle de Coach dans la série New Girl aux côtés de Zooey Deschanel. En 2016, il donne la réplique à Rebel Wilson, Dakota Johnson et Leslie Mann dans Célibataire, mode d’emploi.