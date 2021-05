Biographie de Peter

eter Watson a un passé plutôt houleux avec toute la bande. Pendant "Les Vacances de l'amour" sur Love Island, il a tenté de déloger Nicolas de son terrain pour y construire des immeubles. Ce riche entrepreneur, vivant désormais à Dubaï, n'a pas vraiment les faveurs de Nicolas. Alors lorsqu'il revient jeter son dévolu sur Hélène dans la saison 3 des Mystères de l'Amour, la bande se méfie. Mais Hélène tombe sous le charme de Peter qui semble réellement avoir changé. Amoureux et généreux il offre son aide à maintes reprises et fait tout pour rendre Hélène heureuse. Il lui demande sa main au début de la saison 4 et est le plus heureux des hommes lorsqu'elle accepte. Cependant, une apparition de son ex-femme Audrey empêche la cérémonie d’avoir lieu. Une nouvelle tentative a lieu dans la saison 8. Cependant la mairie, dans laquelle ils devaient se marier, brûle. La troisième tentative au cours de la saison 9 est donc la bonne. Mais le mariage durera-t-il ? L’avenir nous le dira