Biographie de Petit Green

Adolescent complexé par sa taille, Petit Green commence à chanter et à jouer du piano pour « se faire entendre à défaut d’être vu ». A la fin de ses études hôtelières, il part vivre dans un petit village d’Angleterre où il devient serveur et sommelier mais n’oublie pas pour autant sa passion pour la musique qu’il considère comme un besoin et passe son temps libre à écrire et à chanter ce qu’il ressent.





Auditions à l’aveugle :

Walk on the wild side – Lou Reed