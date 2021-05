Biographie de Petru

Petru, 24 ans de Bastia (Corse)





Originaire de Bastia, Petru est très attaché à son île et à sa culture. Depuis tout petit, il chante uniquement en Corse, pour partager les valeurs et la tradition de cette langue.

Marchand de fruits et légumes, le jeune homme chante régulièrement pour ses clients, des « anciens », habitants dans les villages.



Ce soir, sur la scène de The Voice, Petru représente son île natale et ses racines en interprétant un chant traditionnel corse.





Pour son audition à l'aveugle, Petru interprète Corsica (Chant traditionnel corse)

Pour les KO Petru interprète Si t’étais là (Louane) part en zone rouge -



Finalement Petru est sélectionné pour les Battles .



Pour l'épreuve des Battles, Petru VS Poupie sur Bohemian Rhapsody (Queen). Jenifer, leur coach, a décidé d'éliminer Petru et de garder Poupie pour les grands shows en direct.