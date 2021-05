Biographie de Phil

Eliminé à l'Orientation - Koh Lanta 2012 Philippe a 43 ans et est ouvrier dans la Seine-Maritime (76). Il est marié et a 2 enfants.



Cet aventurier a remporté 5 victoires dans les épreuves.

Tous les jours depuis dix ans, Philippe n'a poursuivi qu'un seul objectif, être fin prêt pour le rêve de sa vie : Koh-Lanta ! Pièges, armes, radeau, force physique, il n'avait rien laissé au hasard.

Chez lui en Normandie, ou dans l'usine qui l'emploie, Philippe savait pourquoi il se donnait tant de mal tous les jours. Il revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminé que jamais.