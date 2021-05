Biographie de Philippe Chéron

Philippe Chéron est médecin légiste. Il travaille à l'Institut Médico Légal et est étroitement lié à la 2ème DPJ. Alors que Falco était dans le coma, il a rencontré, par le biais du commissaire Jean-Paul Ménard, Carole, la femme de Falco. Carole, qui s'était jusqu'alors consacrée à sa fille et à veiller son mari dans le coma, entrevoit enfin avec lui une nouvelle vie. Sans Chéron, Carole ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui: une femme forte, vivante, conquérante.

Lorsqu'ils se sont rencontrés, Pauline, la fille de Carole et Falco, avait 10 ans. Chéron a pris alors la place du père de substitution... dans une situation très particulière puisque ce fameux père n'est ni mort, ni disparu. Il est là, bien présent, endormi à l'hôpital. Le réveil de Falco change tout. Falco est encore marié à Carole. Carole a encore des sentiments pour lui. La rupture entre Philippe et Carole est inéluctable.

Chéron, si calme et si droit, n'hésite pas à se durcir lorsqu'il comprend que toute sa vie va chavirer pour de bon s'il ne fait rien. Sans coup bas, il fait front face à Falco... Il est son opposé et il place Carole devant un ultimatum: elle doit choisir ou le perdre. Au pied du mur, elle comprend ce qui compte. Ses sentiments pour Falco ne semblent être qu'un réchauffé de ce qu'ils ont pu être. Philippe est le présent et l'avenir. C'est lui qu'elle choisit... et Philippe, bon joueur, tend la main à Falco s'il a besoin de lui.