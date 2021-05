Biographie de Philippe

Gagnant - Koh Lanta 2010 : Philippe a 45 ans et est rempailleur de chaises dans la Drôme (26). Il est marié et a 4 enfants.



Cet aventurier a remporté 4 victoires dans les épreuves. Philippe est fou amoureux de sa femme Angélique, qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans de passion et 4 enfants, la famille c'est sacré pour Philippe qui a adopté le mode de vie des gens du voyage en épousant Angélique. Bricoleur hors pair, Philippe est rempailleur sur les marchés de la Drôme.

Pour Koh Lanta 2010, il s'était préparé pendant de longues semaines, car pour lui, c'était l'aventure de sa vie !

Philippe revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminé que jamais.