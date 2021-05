Biographie de Philippe Marsy

Philippe est entrepreneur en bâtiment, très amoureux de sa femme, et un vrai « papa poule ». Il est heureux dans son couple et sa vie de famille, mais fortement perturbé par les visions de Valentine.

Il se mettra à croire aux histoires de Valentine autour d’Elise et va enquêter de son côté sur l’histoire de cette petite fille morte en 1969.