Biographie de Philippine

Originaire du Havre, Philippine découvre la musique dès son plus jeune âge. En parfaite autodidacte, elle apprend le piano à 5 ans, puis rejoint sa mère dans un club d’accordéon où elle joue des percussions puis de l’accordéon. C’est seulement à 13 ans qu’elle décide d’apprendre, seule, le chant et la guitare.



La musique ne reste pour Philippine qu’une passion et après un baccalauréat littéraire, elle se lance alors dans des études pour devenir animatrice sociale. Depuis, elle travaille comme animatrice dans une école maternelle.



Philippine se présente aujourd’hui sur la scène de The Voice avec le titre « Sound of Silence » de Simon & Garfunkel, accompagnée de sa guitare et espère toucher les coachs.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Sound of Silence » - Simon & Garfunkel

Titre interprété lors des battles face à Mary Ann "Paradis Perdu"

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Amandine et Angy "HomeTown Glory" Adele - TALENT VOLE PAR Zazie

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Qui de nous deux" (m) - talent non retenu par son coach Zazie