Biographie de Phoebe

Phoebe, 13 ans, rejoint l'équipe de Patrick Fiori après son interprétation de "Something got a hold on me" d'Etta James.

Née en France, Phoebe vit aux Etats-Unis depuis qu’elle a 2 ans, suite à la mutation de son père. C’est sa sœur, coach vocal, qui lui a transmis sa passion pour le chant. Artiste complète, elle pratique également la danse classique, jazz, contemporaine et des claquettes, jusqu’à 20 à 30 heures par semaine.

Phoebe se sent sur scène comme chez elle : « Quand je chante, je donne de la joie aux gens, je veux surtout m’amuser ». The Voice Kids est un concours qu’elle prend très au sérieux et pour lequel elle s’est beaucoup préparée.

Même si elle vit en Arizona depuis 11 ans, elle participe à The Voice Kids en France car si sa culture est américaine, son cœur est français.