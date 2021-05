Biographie de Pierre Danae - 4è finaliste

Pierre Danae, 23 ans de Paris (75)





Fils de parents musiciens, Pierre Danaé a grandi dans un univers musical. Pourtant, s'il était prédestiné à suivre les traces de son père, guitariste professionnel et de sa mère, professeure de musique, c’est tardivement qu’il décide de se mettre à la musique.

Ses premiers pas, il les fait dans un bar londonien dans lequel il interprète ses propres chansons au piano. Une expérience qui sonne comme un déclic pour le jeune homme qui embrasse définitivement la vocation familiale, conscient d’avoir trouvé sa place dans la musique.



En participant à The Voice, Pierre vient se confronter à l’avis de professionnels.





Pour son audition à l'aveugle, Pierre Danaë a interprété Wicked Game (Chris Isaac)

Pour son épreuve des KO, Pierre a interprété To build a home (The Cinematic Orchestra)- Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles dans l'équipe de Julien Clerc

Pour l'épreuve des Battles, Pierre Danaë VS Ava Baya sur New Soul (Yael Naim). Julien Clerc, leur coach, a décidé d'éliminer Ava Baya et de garder Pierre DanaË pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct, Pierre Danaë a interprété "Petite Marie" et sauvé par le public

Pour le deuxième direct et quart de finale Pierre Danaë a interprété Hey Jude (The Beatles) - Julien Clerc, son coach, a décidé d'éliminer Laureen et de garder Pierre DanaË pour la demi-finale en direct

Pour la demi-finale en direct, Pierre Danaë a interprété "The Scientist" de Coldplay - Pierre choisit par le public pour la finale

Lors de la finale du jeudi 6 juin 2019, Pierre Danaë termine 4è finaliste de la saison 8 avec pour coach Julien Clerc