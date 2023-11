Pierre a été le professeur d’improvisation théâtrale aux Cours Florent en Belgique pendant 10 ans. Passionné depuis son plus jeune âge, ce roi de l’impro aime voir les élèves s’amuser sur scène Le talent s’exprime dans l’absence de pression, dans le plaisir. Il fait en sorte d’amener le groupe à apaiser leur peurs et de faire de cette scène un vrai terrain de jeu.



Avec Pierre, il ne faut pas s’attendre à des cours plan-plan remplis de théorie. Au contraire, il aime les cours vivants qui créent un « joyeux bordel » : une vraie cour de récréation ! Pour lui, l’improvisation a beaucoup à apporter aux artistes : créativité, spontanéité, confiance en soi, sincérité, interprétation, capacité d’adaptation et de collaboration...

Pierre croit fermement que la scène renforce la cohésion d'un groupe, encourageant le soutien mutuel plutôt que la compétition. En outre, il guide les élèves vers une confiance accrue, un lâcher- prise, et une appréciation du moment présent. L'improvisation devient pour eux un moyen de maintenir la fraîcheur, même après de nombreuses représentations.

Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il enseigne également l'interprétation, l'habileté physique et l'expression émotionnelle, utilisant la sensibilité comme une force sur scène. Ses élèves apprennent à écouter, à réagir, à regarder leurs partenaires, et à communiquer des histoires captivantes. Son approche unique et son amour pour le chaos joyeux sur scène laissent une empreinte indélébile sur tous ses élèves.