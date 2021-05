Biographie de Pierre Morand

Fonction : capitaine au S.R.P.J de Paris.

Capitaine au S.R.P.J. de Paris, Morand est très respecté ; il apprécie la discipline et l'efficacité de la police scientifique avec qui il collabore sur chaque enquête.

L'arrivée d'un flic à la tête du RIS va d'abord surprendre et agacer Morand. Pourquoi nommer un flic à la tête du labo scientifique ? Et pourquoi pas lui, dans ce cas ? Mais Morand connaît bien Maxime Vernon, leurs routes se sont déjà croisées auparavant... et il est bien obligé de reconnaître le talent de ce dernier. Même si c'est deux là ne se comprennent pas toujours et ont des méthodes très différentes, ils se respectent et forment un duo atypique et efficace.



Morand et Alessandra sont maintenant parents d'une petite fille qui fait leur fierté...et surtout celle de son père qui ne peut s'empêcher de montrer à qui le veut bien (et qui ne le veut pas aussi) photos et vidéos !

Alors qu'Alessandra manque de mourir dans l'épisode " Aux Abois ", Morand, qui la sauve, souhaite qu'ils se marient. Pour Alessandra, ce n'est pas pour tout de suite et elle fait courir Morand à ce sujet...