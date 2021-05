Biographie de Pierre

25 ans - Son secret est "Je suis l'égérie d'une grande marque internationale"

Compte Facebook @Pierre-Abena

Compte Twitter @offpierress10

Compte Instagram @pierre_abena



Il est éliminé lors du Prime du 15 septembre 2016 face à Thomas, Julien et Darko.



Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Il est célibataire et il aime les femmes plantureuses comme Eva Mendes et Monica Belluci !

Il vit à Los Angeles

Il est licencié en commerce et affaires internationales

Il est scorpion

Il a sauvé un enfant de la noyade

Il a perdu sa maman…

Il mesure 1m92 et pratique le foot et le basket

Il a plus de 100 000 followers sur les réseaux sociaux

Il a été au générique d’un film américain de Queen Latifah en 2016 « The Perfect Match » !!



Dans le programme ?

THE beau gosse ! Un physique allié à une intelligence qui l’amènera sans doute très loin dans l’aventure… Il a le potentiel pour être l’un des leaders incontestés de cette saison.

Impassible, charmeur, elles en seront toutes folles…