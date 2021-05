Biographie de Pompom Pidou

31 ans - Mouguerre (64)



TITRE CHANTÉ : "Au nom de toutes les frustrées" - Lynda Lemay

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE ANNE SILA : "Prendre racine" (Calogero)



Pompom Pidou chante depuis l'enfance. Après des études de médecine, elle devient manipulatrice radio.

Suite à une blessure, elle se retrouve en arrêt maladie. Cet arrêt provoque un déclic : elle ne s'épanouit pas dans son travail et veut vivre de sa passion : le chant. Elle démissionne, investit dans du matériel et commence à se produire dans des restaurants, différents festivals...



En septembre 2012, la jeune femme quitte sa famille et monte à Paris pour prendre des cours de chant et de danse. Elle se rapproche de son rêve : faire partie d'une comédie musicale. Depuis, elle se donne tous les moyens pour atteindre son but, et consacre tout son temps à la danse et au chant.

Elle participe à The Voice pour faire entendre sa voix au grand public et, peut-être, décrocher un rôle dans une comédie musicale.