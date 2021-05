Biographie de Poupie

Poupie

20 ans de Lyon (69)





Dynamique et excentrique, Poupie, jeune lyonnaise de 20 ans, a beaucoup d’énergie à revendre.

Pour elle, la musique est un moyen de s’exprimer, lui permettant de « partir dans tous les sens tout en restant organisée ».



En participant à The Voice, Poupie veut transmettre la folie de sa musique et toucher le public en plein cœur.

Elle interprète « Me, myself and I » et compte bien amener sa touche personnelle sur la scène de The Voice.





Pour son audition à l'aveugle, Poupie a interprété « Me, myself and I » - G-Easy & Bebe Rexha

Pour les KO Poupie interprète Always Remember Us This Way (Lady Gaga)



Poupie est sélectionnée pour les Battles



Pour l'épreuve des Battles, Petru VS Poupie sur Bohemian Rhapsody (Queen). Jenifer, leur coach, a décidé d'éliminer Petru et de garder Poupie pour les grands shows en direct.

Pour le premier direct, Poupie a interprété "Bang Bang et sauvée par sa coach Jenifer





Pour le deuxième direct et quart de finale Poupie a interprété Wanabee (Spice Girls) . Jenifer, sa coach, a décidé d'éliminer Poupie et de garder Léona Winter pour la demi-finale en direct