Biographie de Priscilla Betti

Priscilla Betti de son vrai nom attrape très tôt le virus de la musique.

Repérée à 11 ans par Patrick Debort, producteur chez le géant Metro-Goldwyn-Mayer, lors de son passage dans l’émission Drôles de petits champions sur TF1. Sept mois après, elle signe un contrat avec la maison de disques BMG et enregistre son premier single Quand je serai jeune. Le succès est tel qu’elle reçoit un disque d’or des mains de Britney Spears.

Vient alors un premier album, Cette Vie nouvelle, récompensé d’un disque d’argent puis un deuxième, Priscilla, qui totalise 300 000 singles vendus Une tournée à l’Olympia suit en février 2003. .



Les albums Une fille comme moi, Bric à Brac et Casse comme du verre sortent en 2004, 2005 et 2007.



La musique n’est pas la seule corde à l’arc de la jolie blonde qui s’essaie également à la comédie. Ses débuts devant la caméra son impressionnants : elle donne la réplique à Michel Serrault, Arielle Dombasle et Christian Clavier dans la comédie d’Hervé Palud Albert est méchant.



De 2008 à 2011, elle incarne Tina Ravel, une aspirante chanteuse, dans la série musicale Chante ! Priscilla fait par la suite quelques apparitions télévisées dans son propre rôle avant un grand retour sur scène en 2014 dans la comédie Musicale Flashdance. Elle y tient le rôle principal d’Alex Owens, une danseuse de cabaret, pendant un an.



On la retrouvera dans quelques semaines sur le plateau de Danse avec les stars aux côtés de Djibril Cissé, Véronic Dicaire, Loïc Nottet et Olivier Dion.