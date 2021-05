Biographie de Priscilla Betti

Interprète de l’héroïne de la comédie musicale Flashdance The Musical, Priscilla Betti est dans le cœur du public français depuis son plus jeune âge. Suite à un passage télé, elle est remarquée à 11 ans et gravit rapidement les marches de la réussite grâce une pléiade de hits dans les années 2000.



A seulement 13 ans, elle joue à guichet fermé dans les Zénith de France et voit son nom en lettre rouge sur la façade de l’Olympia.



A 18 ans, la télévision lui tend les bras et elle devient l’héroïne de la série télévisée Chante ! pendant plus de trois ans.



En 2014, elle allie la chanson et la comédie en rejoignant la troupe de Flashdance The Musical, dans le rôle principal. Après plus de deux-cent shows à Paris, la troupe partira début 2016 en tournée dans les Zénith de France. En parallèle, Priscilla travaille sur un prochain single !



Priscilla Betti participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Son partenaire est Christophe Licata.





Twitter

@PriscillaBetti