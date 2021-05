Biographie de Queen Clairie

Queen Clairie baigne dans la musique depuis toujours grâce à son papa, compositeur de spectacles musicaux, et à sa maman qui a créé une école de comédie musicale.

En montant pour la première fois sur scène, à l’âge de 11 ans, dans un spectacle écrit par son papa, la jeune fille a une révélation : elle aussi veut faire de la musique. Ses parents mettent un point d’honneur sur la réussite des études. Elle attendra donc d’obtenir son diplôme pour se consacrer pleinement à sa passion.

La jeune femme vit maintenant à Londres, où elle est devenue coach vocal. Elle passe le plus clair de son temps en studio à composer des musiques de publicités.

En participant à The Voice, Queen Clairie veut se mettre en danger, elle qui n’a plus l’habitude de la scène. Elle veut retrouver le public comme lorsqu’elle était jeune et se confronter à l’avis de professionnels.





Auditions à l’aveugle :

Toxic – Britney Spears