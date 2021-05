Biographie de Quentin Bruno

24 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "Wonderwall" - Oasis

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE LAW' : "Chou Wasabi" (Julien Doré feat Micky Green)



Quentin, découvre le milieu du spectacle à l'âge de 4 ans, en accompagnant son père, chanteur, sur scène.

Baccalauréat en poche, il s'inscrit dans une école de musique puis découvre la danse. Il poursuit alors, un cursus aux États- Unis, où il se forme aux trois arts majeurs pour percer dans le milieu des comédies musicales. De retour en France, Quentin intègre une école de comédie musicale à Paris et enchaîne les castings. Danseur, chanteur, comédien ou encore chorégraphe, le jeune homme est un vrai touche-à-tout.



The Voice est l'occasion, pour lui, de prouver qu'il peut être un chanteur de pop/soul. Seul derrière son piano, Quentin veut conquérir les coachs et le public uniquement avec sa voix, sans artifices.