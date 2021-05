Biographie de Quentin

QUENTIN - 23 ANS - MARSEILLE



Son parcours : 10 couples parfait



Sa personnalité :

Quentin est un jeune homme colérique et impulsif. Contrairement à Thibault son frère ainé, Quentin est plus introverti. Tombé sous le charme de la belle Yamina, il n’arrive pas à l’oublier et devient très possessif. Il ne supporte pas leur rupture et devient très jaloux: aucun homme ne peut approcher sa belle. Yamina attend du jeune plus de maturité; s’il tient à elle… qu’il la rejoigne !



Son parcours amoureux :

Il est tombé amoureux de Yamina avec qui, il a vécu une très belle histoire. Seulement, il n’arrive pas à l’oublier.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

En intégrant La Villa, Quentin n’a qu’un seul objectif: reconquérir Yamina. Il attend également de Lucie un coaching pour tenter de passer à autre chose si Yamina refuse de revenir en arrière.