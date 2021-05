Biographie de R'Nold

R'Nold - 26 ans de Schoelcher (Martinique)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Writing's on the Wall" - Sam Smith





R’Nold chante depuis son plus jeune âge dans la chorale de son église en Martinique.

A l’adolescence, il forme plusieurs groupes mais face à l’incompréhension de ses parents, il est obligé de se cacher.



Déterminé à percer dans ce milieu, R’Nold décide d’aller à l’encontre de ses parents et de partir, à 22 ans, faire une école de musique à Lille.



De retour en Martinique depuis 2 ans, le jeune homme est commerçant dans le textile et, en parallèle, donne des cours de chant. Il se produit également avec un groupe de gospel sur son île natale.



Pour R’Nold, participer à The Voice est l’occasion de retrouver confiance mais surtout de prouver à ses parents qu’il a sa place dans la musique.

Candice Parise VS R’Nold - « The One’s For You » (David Guetta ft. Zara Larsson) (Saison 6) --> R'Nold sauvé aux battles par son coach Florent Pagny



Kap’s, R’Nold et Shaby s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. C'est Shaby qui remportera sa place aux lives.