Biographie de Rany Boechat

36 ans - Toulouse (31)



TITRE CHANTÉ : "Summertime" - Georges Gershwim

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE BATTISTA : "Hijo de la luna" (Mécano)



Née à Rio de Janeiro, Rany découvre très tôt la musique grâce à son père, musicien.

C'est en écoutant un disque de Mozart qu'elle décide de perfectionner sa voix.

Après des études de danse et après avoir fait partie d'une troupe de théâtre, sa curiosité la pousse à venir découvrir la musique en France. Elle fait ses classes au conservatoire de Toulouse et passe son diplôme supérieur de concertiste à Paris.

Artiste lyrique confirmée, elle aime cependant mélanger les styles et n'hésite pas à puiser dans ses origines, en s'évadant parfois du côté de la samba ou de la bossa nova.



Inscrite par sa fille à The Voice, elle est aujourd'hui ravie de pouvoir toucher un public plus large et continuer à expérimenter le mélange des genres.