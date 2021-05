Biographie de Raphaël Pépin

RAPHAËL PÉPIN - 25 ANS - PARIS



Son parcours : Ile des vérités, Prince de l’amour, Les anges + friend strip.



Ex : Aurélie Vandealen. Provocateur !



Sa personnalité :

Corps tatoué, virilité affirmée, Raphaël est un vrai Don Juan au caractère très fort. Le public le connaît comme le perturbateur du groupe. Pourtant, l’homme autoritaire est très proche de sa maman qu’il aime tant. A 25 ans, le jeune homme n’a pas pris son indépendance, il vit encore chez ses parents et reste très proche de sa famille.



Son parcours amoureux :

Raphaël enchaîne les aventures à l’écran, on retient Barbara ou Coralie parmi ses conquêtes. Sa relation avec Coralie Porrevechio fut la plus sérieuse, le couple était fusionnel jusqu’à leur séparation étalée dans la presse. On note aussi sa relation avec Aurélie Vandealen, ex chroniqueuse du Mad Mag. Son idéale: l’actrice Eva Mendes.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Raphaël ne croit pas au coaching, il faut que Lucie surprenne le jeune homme et essaie de changer sa mentalité pour que la star de TV devienne enfin fidèle.