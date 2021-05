Biographie de Rebecca

De nature très timide, la musique est arrivée dans la vie de Rebecca comme une échappatoire. Adolescente solitaire, le chant a été libérateur et lui a permis de retrouver confiance en elle. Très jeune, sa mère lui transmet sa passion pour Pascal Obispo et l’emmène à plusieurs de ses concerts. Aujourd’hui, sur la scène des Auditions à l’Aveugle, elle interprète un titre de son artiste préféré et réalise ainsi le rêve de sa maman. The Voice est l’occasion pour Rebecca de monter pour la première fois sur une vraie scène et se confronter à l’avis de professionnels. Cette étudiante en immobilier rêve de faire carrière dans la musique et de suivre les pas de son idole.





Auditions à l'aveugle :



"Lucie" – Pascal Obispo