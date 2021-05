Biographie de Rémi Bouchard

35 ans, ami de lycée de Lise, qui était déjà très étrange et dérangeant à l’époque, et que quinze ans passés derrière les barreaux ont encore plus perturbé.

Il a été inculpé du meurtre d’Ana et Marion, les deux premières disparues, et vient de sortir de prison après avoir toujours clamé son innocence. Doux et tendre derrière un physique incroyablement massif, il ne se comporte jamais comme on s’y attend et fait aussi peur qu’il émeut.

Est-il dangereux et joue-t-il parfaitement les victimes, ou a-t-il vraiment été accusé à tort ? Le doute est permis et il semble même parfois l’entretenir.