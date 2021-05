Biographie de Rémi Notta

26 ans

Rémi a grandi dans une famille très unie, il est proche des siens et vit encore chez ses parents. Enfant espiègle et guilleret, le jeune homme se démarque par sa gouille et son sourire communicatif. Bien qu’il ne soit pas passionné par l’école il n’en reste pas moins ambitieux. Il est passionné de foot et de boxe. Rémi est un garçon drôle et jovial : toujours le sourire aux lèvres !

Séducteur, ce don juan n’est jamais tombé amoureux et préfère profiter de sa jeunesse. Son histoire la plus longue a duré 4 mois, son couple ne dure pas car le jeune homme se lasse très vite. Pointilleux, il peut bloquer sur un détail anodin qu’il soit physique ou intérieur. Avec Rémi pas le droit à l’erreur ! Le Marseillais pense que les filles sont encore moins dignes de confiances que les mecs… Il aime rendre les filles jalouses juste pour les tester, voire même les emmerder.