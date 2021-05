Biographie de Remy Valski

REMY VALSKI (Liam Baty)

22 ANS





SA FAMILLE

Orphelin à l’âge de 4 ans. Frère de Tiphaine Valski.



SA CARACTERISATION

Drôle, ténébreux.

Très protecteur envers sa sœur.



SA BACK-STORY

Il a perdu ses parents lorsqu’il avait 4 ans, c’est sa sœur qui l’a élevé même si ses relations avec elle sont très conflictuelles. Il intègre l’hôpital pour un stage d’infirmier.



Leila est exaspéré par Rémy. Elle voit bien qu’il pourrait être un très bon infirmier mais il ne prend pas toujours son travail très au sérieux, elle ne sait pas quoi faire pour l’aider.



Sa sœur Tiphaine débarque à Sète et décide de rester à son grand désespoir. Ne pouvant plus supporter les remarques désagréables de cette dernière, il décide de tout arrêter. Mais alors qu’il est sur le point de quitter l’hôpital, il voit Béatrice qui arrive très mal en point, prise de maux de ventre sévère. Rémy est félicité pour la prise en charge rapide de Béatrice, Leila le convainc de réintégrer l’hôpital. Dans un excès d’orgueil, Rémy s’avance à poser un diagnostic pour Béatrice : elle souffre certainement de bénins calculs rénaux. Tiphaine passe un savon à Rémy : son diagnostic était erroné, Béatrice souffre d’une pyélonéphrite, ce qui est bien plus grave. Rémy se sent très mal et redouble d’attention pour Béatrice, qui lui confie se sentir patraque depuis un certain temps. Ces confidences alertent Rémy, il lui conseille d’en référer à Tiphaine car il pourrait s’agir d’une maladie auto-immune. Tiphaine est bluffée par perspicacité de son frère. Leur relation connaît un léger apaisement, que Rémy entérine en invitant Tiphaine à dîner chez lui. Rémy trouve le comportement de Tiphaine étrange, elle s’absente souvent et lui a posé un lapin, il cherche à savoir si elle a quelqu’un. Elle lui ment. Puis lorsqu’elle débarque à l’hôpital avec un costume, elle finit par lui avouer qu’elle a effectivement un petit ami. Rémy s’inquiète, il aimerait le rencontrer. Tiphaine rassure son frère et lui propose même de le rencontrer. Malheureusement, Tiphaine lui pose à nouveau un lapin prétextant des urgences à l’hôpital. Mais Rémy trouve ça louche et cherche à savoir à quoi il ressemble mais ne le trouve pas. Il décide de fouiller dans le portable de sa sœur mais celle-ci le surprend et s’énerve contre lui. Plus tard, il décide de la suivre dans la rue encore une fois sa sœur s’en aperçoit et s’en agace. Pour se débarrasser de son frère trop collant, Tiphaine fait accuser son frère du vol des médicaments, Leila se voit donc dans l’obligation de le virer. Rémy se confie à Soraya, ce n’est pas lui qui vole, c’est sa sœur qu’il a surpris en flag. Il ne sait pas s’il doit dire la vérité ou protéger sa sœur, il lui doit beaucoup.Lucie lui apprend que sa sœur séquestre Alex, il tombe des nues. Il informe la police sur l’érotomanie de sa soeur. Quand Tiphaine vient lui dire au revoir avant de prendre la fuite, il essaye de la convaincre de se rendre à la police, sans succès. Rémy rapporte alors à Lucie qu’il pense que sa soeur n’a pas quitté Sète. Il s’en veut d’avoir balancé Tiphaine à la police mais Soraya le réconforte : il a bien fait. Quand sa soeur est arrêtée, Rémy lui promet de lui rendre visite et de lui fournir tout ce dont elle aura besoin.

Quand Leila vient voir Rémy pour lui demander quand il compte reprendre son stage à l’hôpital, il est surpris et dit avoir besoin d’un temps de réflexion. C’est Soraya qui réussit à le convaincre de rester et de reprendre son stage, ils se mettent à sortir ensemble.

Rémy a réservé un chalet à Luchon pour passer le Nouvel an en amoureux avec Soraya, mais elle est embêtée de rater l’anniversaire de son père le 1e janvier. Dans un premier temps, elle ment à son père puis finit par lui avouer la vérité. Bilel accepte alors de prêter sa voiture à Rémy car la sienne est tombée en panne mais prévient le couple : en échange ils seront rentrés le 1e janvier au soir pour son anniversaire.

Quand il vide le casier de Bastien sur les recommandations de Renaud, Victoire le prend très mal et décharge sa colère sur lui.