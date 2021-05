Biographie de Renata

Originaire de Montauban, Renata est, depuis toujours, attirée par l’art en général. Soutenue par ses parents, elle commence la danse, le dessin et le chant dès son plus jeune âge. A 18 ans, elle enchaîne les petits boulots et commence, en parallèle, à se produire sur de petites scènes. Aujourd’hui, la jeune fille a mis de côté la musique par manque de confiance en elle et travaille comme animatrice pour enfants. En participant à The Voice, Renata renoue avec sa passion et remonte sur scène. Elle veut prouver à sa famille qu’ils ont eu raison de croire en elle.





Auditions à l'aveugle :

"Tough Lover" – Etta James