Biographie de Renaud Dumaze

RENAUD DUMAZE (Pierre Deny)

59 ANS









SA CARACTERISATION

Sympa, sûr de lui, il a un charme naturel.

Il est très sérieux dans la vie pro mais a un côté ado très cool dans la vie privée.



SON PARCOURS DANS LA SERIE

Il opère et sauve Judith. Il se rapproche de Marianne et commence une relation avec elle. L’ange Noir fait croire à son suicide en lui donnant des somnifères et en lui taillant les veines. Heureusement, Marianne arrive juste à temps pour le sauver. Il a beaucoup de mal à se remettre de cette agression, il part en convalescence.



A son retour à l’hôpital, Renaud se montre froid envers Marianne et lui reproche de ne pas avoir pris de ses nouvelles durant sa convalescence. Il est nommé directeur de l’hôpital alors que tous pensaient que Marianne aurait le poste. Il doit remettre Marianne à sa place quand elle prend des initiatives qui lui incombent et comprend alors qu’elle ne digère pas sa nomination. Il décide de procéder à des coupes budgétaires, notamment en réduisant le temps de travail du personnel. Suite au départ de Marianne qui a décidé de se mettre en congé pour prendre du recul, Renaud ne se résout pas à lui trouver un remplaçant. Il se rend compte qu’elle est irremplaçable et monte un plan avec Bastien pour qu’elle accepte de reprendre le travail. Le plan fonctionne même si Marianne n’est pas dupe.



Lorsque Marianne est accusée par le corbeau d’avoir volé un organe, Renaud est un de ses plus fidèles soutiens. Il ne la croit pas capable d’un tel acte et lui promet de se battre pour défendre sa réputation et celle de l’hôpital. Quand il apprend que Marianne lui a menti en lui disant qu’elle n’était pas coupable, il se montre profondément déçu, d’autant plus que c’est lui qui s’était chargé de greffer ce rein à Judith. Il ne lui pardonne pas d’avoir compromis l’avenir de l’hôpital. Marianne décide alors de lui remettre sa lettre de démission mais contre toute attente, il la refuse et lui demande de se battre pour l’hôpital en lui assurant de son soutien.



Renaud prend en charge Bastien lors de son coma. Victoire lui demande alors de convaincre Fabienne d’opérer Bastien mais Renaud refuse d’intervenir car ce n’est pas son rôle de médecin.



Il déconseille aussi à Marianne de continuer à se battre pour Agnès : ses chances de survies sont trop minces, et Marianne devrait plutôt s’occuper de sa défense selon lui. Quand Marianne décide d’opérer Agnès malgré son risque de radiation, Renaud essaye de l’en dissuader, en vain.