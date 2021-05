Biographie de Réphaël

Guitariste de père en fils, ce jeune Nancéien garde longtemps sa passion du chant pour lui.



En cachette, Réphaël écoute du Blues et du Gospel mais s’oriente vers son autre passion: les sports de combat. Il devient alors coach sportif.



Quelques années plus tard, il réalise que son bonheur passe avant tout par la musique. Il décide de mettre de côté sa vie professionnelle et passe une audition pour intégrer une école de musique. Sélectionné parmi de nombreuses candidatures, il surprend alors ses parents en leur annonçant qu’il désire chanter et en faire son métier.



A 24 ans, Réphaël se présente aujourd’hui aux Auditions à l’Aveugle de The Voice avec sa guitare. C’est pour lui l’occasion de se mettre à nu, de s’épanouir réellement et de rassurer ses parents.



Lors des auditions à l'aveugle, Réphaël interprète « Ain’t No Sunshine » (Bill Withers)



Réphaël a perdu le duel ou face à face contre Marc Hateam sur le titre SEX ON FIRE" (Kings Of Leon) lors des premières battles de la saison 5.



Twitter : @RephaelLogan